تركيا تعلن بدء تطبيق البروتوكول البحري مع ليبيا

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، إن بلاده بدأت فعليا تطبيق البروتوكول البحري مع ليبيا، وباشرت الاستكشاف في المنطقة الحدودية البحرية المشتركة.

وأضاف دونماز، وفق وسائل إعلام تركية، أنه ومع انتهاء عملية الاستكشاف سيتم البدء فعليًا بالتنقيب عن الموارد الطبيعية في المنطقة.

بدورها ذكرت وكالة “الأناضول”، أن شركة البترول التركية “تباو” قدمت طلباً لحكومة الوفاق “للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط، فور انتهاء أعمال الاستكشاف”.

وكانت مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات، نددت في بيان مشترك بـ”التحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية، بما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”.

واعتبر البيان المشترك أن مذكرتي التفاهم بين أنقرة ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج “تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، كما تقوضان الاستقرار الإقليمي”.

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