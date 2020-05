بعد انقطاع الكهرباء عن الجنوب والغرب.. الاتهامات تلاحق شركة الكهرباء بتعميق معاناة المواطن

حالة من الغضب سيطرت على المواطنين وذلك بسبب انقطاع الكهرباء عن مناطق غرب وجنوب ليبيا منذ أمس.

وهاجم نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الشركة العامة للكهرباء عقب إعلانها عن إنقطاع عام في الجناحين الغربي والجنوبي نتيجة فصل دوائر 220 الرابطة بين محطة توليد الخمس والخمس مفاتيح، مؤكدة أن ذلك تزامن مع وجود مجموعات مسلحة محيطة بأسوار محطة كهرباء الخمس.

وأكد أحد المواطنين في تعليق له على الصفحة الرسمية للشركة على “فيسبوك”، أنه من العار أن تكون ليبيا دولة نفطية وتظل عاصمتها بدون كهرباء أكثر من 24 ساعة، قائلا ” منذ نكبة فبراير حتى الآن أكتر من 20مليار كافيات لبناء محطات كهربائية تكفي للعالم كله”.

واتهم عددا من المواطنين الشركة، باختلاق الأعذار، ومحاولة إسكات المواطن عن الخدمات السيئة، من خلال إرجاع سبب الإنقطاع إلى المجموعات المسلحة.

وكتب أحد المواطنين ساخرا من تصريحات الشركة “المجموعات المسلحه مايجوش إلا في الصهد شكلهم”، وكتب آخر “وين ميزانية الكهرباء متصلحوش بيها دوائر بتاعكم معقولة ناس نازحة معظم مناطق مفيش استهلاك محلات مسكرة مفيش معامل مفيش مصانع وتسكرو علينا وبلاك اوت وين الكهرباء بتاعنا ولاجايبين صفقة مولدات تبهدلو في الناس”.

وأكد المواطنون أن أصحاب السلطة في الشركة والمناصب الأخرى يعملون على تعميق معاناة المواطن وتقييد حقوقه البسيطة وحرمانه.

