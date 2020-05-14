مصر: التدخل التركي في ليبيا سبب رئيسي في عدم استقرار المنطقة

قالت وزارة الخارجية المصرية، إن تركيا تمد المليشيات في ليبيا بالأسلحة وتدعمهم بالإرهابيين، مؤكدة أن تدخل أنقرة بدعم حكومة الوفاق عنصر رئيسي لعدم استقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال جولة مشاورات سياسية افتراضية بين مصر وإسبانيا، عُقدت اليوم الخميس، بمشاركة مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون ليبيا، ونائب مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون دول غرب أوروبا ومديري الشئون ذي الصلة، وبحضور السفير الإسباني في القاهرة.

وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، بأن المحادثات تناولت المشاورات وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وحرص الجانب الإسباني على التعرف على الرؤية المصرية لمجمل الأوضاع في الشرق الأوسط.

وتمسك السفير محمد أبو بكر مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون ليبيا، بموقف مصر الثابت من الأزمة في ليبيا، مشددا على أن الدور التركي في ليبيا سلبي بعد قيامها بإمداد المليشيات بالمزيد من الأسلحة ونقل المزيد من الإرهابيين من سوريا، لافتًا إلى أن ذلك يمثل عنصرًا رئيسيًا لعدم الاستقرار وتهديد الأمن في المنطقة، ويهدد مخرجات عملية برلين.

وأكد الجانبان المصري والإسباني، أهمية استمرار تطوير العلاقات بين مصر وإسبانيا بما يخدم مصالحهما، واتفقا كذلك على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك سعيًا للوصول لتسوية سياسية لهذه الأزمات في أقرب وقت بما يحقق الاستقرار والتنمية في المنطقة.