دي مايو يوجه دعوة لصالح لزيارة إيطاليا

وجّه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، دعوة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لزيارة روما، بحسب ما أوردت وكالة “نوڤا” الإيطالي.

ووخلال جلسة استماع اليوم أمام لجان الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ والنواب حول التطورات الأخيرة في ليبيا، قال دي مايو : “أتمنى أن أستقبل صالح في إيطاليا في أقرب وقت ممكن وبما تسمح به الظروف.. لقد دعوته”، مشيراً إلى محادثة هاتفية جرت بينهما في الـ 7 مايو الجاري.

وجدد دي مايو، اعتراف إيطاليا بحكومة الوفاق فايز السراج، مؤكداً أن “الحديث مع الجميع يعني حماية المصالح الوطنية الإيطالية”