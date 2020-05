دوجاريك: خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا تتطلب 130 مليون دولار

أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة،

الخميس، أنه إذا كان أمام ليبيا أي فرصة لمواجهة كورونا فهي أن يتوقف الصراع فورا.

وأوضح دوجاريك، خلال مؤتمر صحفى عبر الدائرة المغلقة،أن تواصل

القتال في طرابلس وضواحيها، رغم الدعوات المتكررة لوقف الأعمال القتالية يعيق جهود

مقاومة كورونا، لافتا إلى أنه رغم التحديات الهائلة، إلا أن الشركاء في المجال الإنساني

يواصلون تقديم المساعدة العاجلة إلى المحتاجين.

وأضاف أن هناك حاجة ضرورية لزيادة التمويل لمواصلة البرامج الإنسانية،

مؤكدا أن خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا تتطلب 130 مليون دولار.

وجدد دوجاريك دعوة الأمم المتحدة لجميع أطراف الصراع في ليبيا

لبذل كل ما في وسعها للوفاء بمسؤوليتها تجاه حماية المدنيين، وفقاً للقانون الإنساني

الدولي والمبادئ الإنسانية”.

