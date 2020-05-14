دي مايو يوجه دعوة للمستشار عقيلة صالح لزيارة روما

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن توجيه دعوة لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لزيارة روما.

وأكد دي مايو خلال جلسة استماع مشتركة أمام لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب الإيطاليين أن جميع المبادرات التي تسير في اتجاه الحوار لإيجاد حل دبلوماسي هي موضع ترحيب وتشجيع.

ودعا الوزير الإيطالي إلى ضرورة الحفاظ على آفاق الحل الدبلوماسي الذي برز عن مؤتمر برلين، مشيرا إلى أن المؤتمر أتاح الفرصة لتحديد مسار صادق وشمولي يجمع الأطراف الليبية والفاعلين الدوليين المهتمين بالحل السياسي للأزمة.

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