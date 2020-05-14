بلدية الخمس: «العامة للكهرباء» تنشر الشائعات لإحداث شرخ اجتماعي

هاجمت بلدية الخمس، اليوم الخميس، الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، بعد زعم الأخيرة وجود جماعات مسلحة تحاصر محطة توليد الكهرباء بالبلدية على خير الحقيقة، جاء ذلك وفق بيان عن صادر عن البلدية.

وقلت بلدية الخمس، في بيانها، إنها تسجل إمتعاضها واستهجانها لما نُشر على الصفحة الرئيسية للشركة العامة للكهرباء بـ”الفيسبوك” من وجود جماعات مسلحة -بزعمها- تحاصر أسوار محطة توليد الكهرباء الخمس، الأمر الذي دفع البلدية للتحقق مما ورد، والاتصال بمدير المحطة الذي نفى بدوره هذه المزاعم، بل وأكد أن جنود الكهرباء بالمحطة من كوادر فنية تعمل بكل طاقاتها لتشغيل المحطة وإدخالها للشبكة العامة، ولم نكتف بهذا بل قمنا بالاتصال بمديرية أمن الخمس الذي أكد نفيه أيضا خبر الكهرباء.

وتابعت البلدية:” إننا نحمل الشركة كافة المسؤوليات التي يترتب عليها نشر مثل هذه الأخبار دون تأكد، خاصة وأنها تسهم في إحداث شرخ اجتماعي بيننا وبين كافة أهالينا بباقي البلديات المتضررة من انقطاع التيار الكهربائي، وما قد يتعرض له أبناء بلديتنا نتيجة سخط الرأي العام بالمنطقة الغربية”.

وأشارت البلدية، إلى أنها تحمل الشركة المسؤولية، متعجبة من انتهاج الشركة نفس الأسلوب الذي ظهرت في أكثر من مناسبة تشتكي منه، ألا وهو الشائعات، والتي لطالما صرحت بالظلم الذي وقع عليها وعلى كوادرها بسببه، والإتهامات التي توجه إليهم ووصف انقطاع التيار الكهربائي بأنه ممنهج من الشركة تحقق به مصالح وأجندة ضد مصلحة المواطن، بالرغم من كل الجهود التي تبذلها في تخفيف معاناته”.

وطالبت بلدية الخمس، الشركة بتقديم إعتذار رسمي على صفحتها وعلى وسائل الإعلام المتلفزة الرسمية بالدولة، مطالبة الجهات الرقابية بالتحقيق في هذا النشر في حال عدم إعتذار الشركة للبلدية، ونشر نتائجه للرأي العام في أقرب وقت، لأن إهماله سيجلب تداعيات وآثار سلبية وخيمة.