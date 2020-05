أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية، التابعة للحكومة المؤقتة، الخميس، سلبية نتائج 35 عينة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا.

The post اللجنة الطبية الاستشارية تعلن خلو 35 عينة من فيروس كورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24