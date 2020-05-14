مجموعة أهل الخير تفتتح سوقها الرمضاني الثالث

افتتحت مجموعة أهل الخير بهون سوقها الخيري الرمضاني الثالث، والذي يحتوي على ملابس لمختلف الأعمار لمساعدة الأسر المحتاجة قبيل عيد الفطر المبارك.
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قناة ليبيا
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