مصادر: الجيش الوطني يصد هجوما لقوات الوفاق في محيط الوطية

اكدت مصادر مطلعة أن قوات الجيش الليبي تصدت لمحاولة تقدم لقوات الوفاق في محيط قاعدة عقبة بن نافع بمنطقة الوطية، مشيرةً إلى أن القوات المسلحة تمكنت من مصادرة 6 سيارات .

ولا تزال قوات حكومة “الوفاق” تضرب حصاراً جوياً وبرياً على قاعدة “الوطية”، جنوب غرب طرابلس.

وبحسب مصادر عسكرية فإن “قوات الوفاق ضاعفت من إمكانياتها البشرية والعسكرية في مناطق قريبة من مقر القاعدة الجوية”، حيث تمّ رصد عدة تجمّعات بضواحي مدينة الجميل تحديداً مناطق أركاريك وحشانة وأخرى بجهة العجيلات والعقربية.

ووفقا للمصادر فأن محيط القاعدة “آمن وتحت سيطرة الجيش الليبي، الذي يتابع كل تحركات الوفاق ومستعد للتعامل معها”، لافتاً إلى أن ما حدث خلال الأيام الماضية “هو فقط بداية للمعركة”.

والثلاثاء الماضي، تصدى الجيش الوطني لهجوم عسكري قويّ شنته قوات الوفاق على قاعدة الوطية العسكرية، رغم الدعم الجوي التركي، وهو ثاني هجوم يفشل في أقل من شهر.

وتسعى قوات الوفاق للسيطرة على هذه القاعدة العسكرية الاستراتيجية، التي تمتد على مساحة 40 كم، وتبعد 140 كم عن طرابلس وحوالي 30 كم على الحدود التونسية، لتحقيق تقدم ميداني كبير وتفوق عسكري هام، حيث إن السيطرة عليها يعني قطع خطوط الإمدادات الموجهة لقوات الجيش الليبي بالعاصمة طرابلس، خاصة بمدينة ترهونة، وتعني أيضا السيطرة على سماء كامل المنطقة الغربية.

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