سائقو شاحنات النظافة .. مهامهم ومعاناتهم

يواجه سائقو شاحنات شركة النظافة بمدينة سبها الكثير من المصاعب أثناء تأديتهم لعملهم، ورغم ذلك يحرصون على مواصلة العمل في تنظيف شوارع المدينة.
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قناة ليبيا
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