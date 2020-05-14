سائقو شاحنات النظافة .. مهامهم ومعاناتهم

يواجه سائقو شاحنات شركة النظافة بمدينة سبها الكثير من المصاعب أثناء تأديتهم لعملهم، ورغم ذلك يحرصون على مواصلة العمل في تنظيف شوارع المدينة.

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