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سائقو شاحنات النظافة .. مهامهم ومعاناتهم

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

يواجه سائقو شاحنات شركة النظافة بمدينة سبها الكثير من المصاعب أثناء تأديتهم لعملهم، ورغم ذلك يحرصون على مواصلة العمل في تنظيف شوارع المدينة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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