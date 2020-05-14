«برشان»: نتجه بسرعة إلى التكامل الاقتصادي مع تركيا بعد طلبها التنقيب قبالة سواحلنا

علق وحيد برشان، عضو مجلس الدولة الاستشاري، على تقدم شركة البترول التركية “تباو”، طلبا إلى حكومة فائز السراج، للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، اليوم الخميس.

قال “برشان” الذي يشغل أيضاً منصب مدير الشركة الليبية القطرية القابضة للاستثمار على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الخميس قائلاً: “الظاهر الأمور تطور بسرعة نحو تكامل اقتصادي تجاه تركيا” على حد قوله.

ونقلت الوكالة عن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز قوله، إن أعمال الاستكشاف ستبدأ “فور الانتهاء من العملية”.

وتمثل هذه الخطوة تأجيجا للتوترات في المنطقة، حيث يدور خلاف منذ سنوات بين تركيا وكل من اليونان وقبرص، فضلا عن قوى إقليمية أخرى بخصوص ملكية الموارد الطبيعية شرقي المتوسط.

وكانت حكومة فايز السراج في طرابلس، قد وقعت اتفاقا مع تركيا في نوفمبر 2019 لإقامة منطقة اقتصادية خالصة من الساحل التركي الجنوبي على المتوسط إلى سواحل شمال شرق ليبيا.