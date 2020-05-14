وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره المالطي الأزمة الليبية

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، في اتصال مع نظيره المالطي، إيفاريست بارتول، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وخاصة الأزمة الليبية.

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها إن شكري استعرض رؤية بلاده لحل شامل ومستدام للأزمة بما يحقق تطلعات الشعب الليبي نحو السلام والاستقرار؛ كما تم التأكيد على أهمية تكثيف الاتحاد الأوروبي لجهوده واتخاذ إجراءات فعالة لوقف التدخلات الأجنبية، والقضاء على التنظيمات الإرهابية، والتصدي للأطراف الداعمة لها، وذلك تجنبا للتداعيات السلبية الخطيرة على أمن واستقرار ليبيا ومنطقة شرق المتوسط.

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