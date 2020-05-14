بلدية الخمس تنفي محاصرة مسلحين لمحطة التوليد

استهجنت بلدية الخمس تصريحات للشركة العامة للكهرباء تفيد بوجود جماعات مسلحة تحاصر أسوار محطة توليد الكهرباء بالمدينة، مؤكدة أنها أنباء عارية عن الصحة.

وذكرت البلدية في بيان، تحصلت “218” على نسخة منه، أن البلدية قامت بالتحقيق في الأمر وتبيّن عدم صحته، مؤكدة أن كوادر شركة الكهرباء بالمحطة تعمل بكل طاقاتها لتشغيل المحطة وإدخالها للشبكة العامة، مشيرة إلى أن مديرية الأمن بالمدينة أكدت صحة هذا الحديث.

وحمّلت البلدية الشركة العامة للكهرباء كافة المسؤوليات التي تترتب على نشر مثل هذه الأخبار دون التأكد من صحتها، والتي تسهم في إحداث شرخ اجتماعي بين المدينة وأهالي المدن المتضررة من انقطاع التيار الكهربائي.

وطالبت بلدية الخمس، الشركة بتقديم اعتذار رسمي للمدينة، وأن تفتح الجهات الرقابية بالدولة تحقيقا في الحادثة في حال لم تقدم الشركة اعتذارا.

وكانت الشركة العامة للكهرباء قالت بصفحتها في “فيسبوك”، الخميس، إنه تم إطفاء عام في الجناحين الغربي والجنوبي نتيجة فصل دوائر 220 الرابطة بين محطة توليد الخمس والخمس، مضيفة أن ذلك تزامن مع وجود مجموعات مسلحة محيطة بأسوار محطة كهرباء الخمس.

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