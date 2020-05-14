«الاستشارية لمكافحة كورونا» تكشف آخر تطورات الإصابات بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للجنة العليا لمجابهة فيروس«كورونا المستجد» بالحكومة الليبية، اليوم الخميس، سلبية نتائج تحاليل 35 عينة للكشف عن فيروس«كورونا».

وقالت اللجنة، في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «معمل كوفيد 19» التابع لها تسلم، الخميس، 35 مسحة وكانت نتائج جميع العينات سالبة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن خلو 56 عينة من الإصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وبهذا الإعلان، يستقر عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد عند بلغت 64 حالة، من بينها 33 حالة نشطة، في مقابل شفاء 28 مصابا، فيما توفي 3 حالات منذ الإعلان عن أول إصابة في مارس الماضي