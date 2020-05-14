تركيا تشرع في تفعيل اتفاقيتها البحرية مع الوفاق

قدّمت شركة البترول التركية (تباو) طلبا إلى حكومة الوفاق للحصول على إذن بالتنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، وفقاً لما أوردت وكالة “الأناضول” التركية الخميس.

وقال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، خلال مؤتمر يوم الأربعاء، إن أعمال الاستكشاف ستبدأ فور الانتهاء من العملية.

يشار إلى أن حكومة الوفاق كانت قد وقعت اتفاقية في نوفمبر 2019، لتعيين المناطق الاقتصادية في البحر المتوسط مع تركيا، وهو ما قوبل برفض واسع محليا من مجلس النواب والقيادة العامة للجيش، ودوليا من دول مصر واليونان وقبرص.