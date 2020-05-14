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تركيا تشرع في تفعيل اتفاقيتها البحرية مع الوفاق

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قدّمت شركة البترول التركية (تباو) طلبا إلى حكومة الوفاق للحصول على إذن بالتنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، وفقاً لما أوردت وكالة “الأناضول” التركية الخميس.

وقال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، خلال مؤتمر يوم الأربعاء، إن أعمال الاستكشاف ستبدأ فور الانتهاء من العملية.

يشار إلى أن حكومة الوفاق كانت قد وقعت اتفاقية في نوفمبر 2019، لتعيين المناطق الاقتصادية في البحر المتوسط مع تركيا، وهو ما قوبل برفض واسع محليا من مجلس النواب والقيادة العامة للجيش، ودوليا من دول مصر واليونان وقبرص.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • كلام فارغ فاذا كان مصرف ليبيا المركزى رفض توقيع السراج منفصلا وطلب منه توقيع المجلس الرئاسى كاملا وهذا مستحيل والسراج الان اصبح فى حكم الميت وعلى نسور تطييق حكم الاعدام فى هذا الخائن واى خائن يوقع مع الاحتلال بالمخالفة لارادة الشعب

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  • شغل عيال اصلا لا وزن له لان التنقيب يستغرق وقت طويل ومكلف وبعد التحرير ووجود حكومة منتخبة سيتم طردهم لانه مابنى على باطل فهو باطل ولدينا تجربة مماثلة عندما اهدى البشير جزيرة سواكن فى البحر الاحمر للاتراك وبعد ثورة الشعب السودانى استردها الشعب فهذا مجرد مناورات للتغطية على انكسارات اردوغان فى ليبيا وفشله رغم استنفاذ كل اوراقه ولم يحقق هدفه الاساسى بالانضمام لمنظمة غاز شرق المتوسط التى تضم قوى عظمى مثل امريكا بصفة مراقب واى اكتشاف نفطى متنازع عليه سيكون من نصيبها وتطرد الكلب اردوغان كما فعلت فى بترول دير الزور فى سوريا بينما فى المنظمة بصفة عضو فرنسا وايطاليا ولن تسمح لاحد بدخول منطقة نفوذهما اما مصر واليونان وقبرص فلا تبالى بهذا المعتوه

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