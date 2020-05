أعلنت السفارة التركية لدى ليبيا، الخميس، تسليم وزارة الصحة

بحكومة الوفاق غير المعتمدة، دفعة إضافية من المستلزمات الصحية التي أرسلتها تركيا

لحكومة الوفاق، لمواجهة فيروس كورونا .

وأوضحت السفارة، في منشور لها عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي” فيسبوك”، أن السفير التركي، سلّم المستلزمات لمدير إدارة الطوارئ

بوزارة صحة الوفاق توفيق حريشة، مبينة أن الشحنة تضمنت بدل عزل واقية وأقنعة وجه ذات

استعمال واحد وأجهزة لقياس درجة حرارة الجسم عن بعد.

يشار إلى أن هناك شبهات حول استغلال تركيا لأزمة كورونا في

تبادل شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية مع عدة دول، وذلك من خلال المساعدات الطبية

الطارئة، وكانت قد حصلت على معدات عسكرية من جنوب إفريقيا على متن 6 طائرات شحن عسكرية

تركية وهذه المعدات ستنتهي على الأرجح في ليبيا وسوريا بنتائج مدمرة .

The post صحة الوفاق تتسلم الدفعة الثانية من المساعدات التركية لمواجهة كورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24