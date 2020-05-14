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إيطالية تُجهّز المستشفى الميداني بمصراتة لـ”علاج كورونا”

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعمل الحكومة الإيطالية على تجهيز المستشفى العسكري الميداني الموجود في مدينة مصراتة ليكون جاهزاً لاستقبال أي حالات مصابة بفيروس كورونا.

وجاء إعلان تجهيز المستشفى على لسان وزير الخارجية لويجي دي مايو خلال جلسة إحاطة للجنتي الشؤون الخارجية بغرفتي النواب والشيوخ بالبرلمان الإيطالي، الخميس، حسب ما نشرت وكالة “آكي” للأنباء.

وأوضح دي مايو أن هذا العمل جاء بناء على طلب قدمته حكومة الوفاق في طرابلس لتأهيل مستشفى مصراتة.

من جانب آخر وجّه وزير الخارجية الإيطالي، دعوة لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لزيارة روما في حال سمحت ظروف الطوارئ المتخذة بشأن كورونا

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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