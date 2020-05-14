إيطالية تُجهّز المستشفى الميداني بمصراتة لـ”علاج كورونا”

تعمل الحكومة الإيطالية على تجهيز المستشفى العسكري الميداني الموجود في مدينة مصراتة ليكون جاهزاً لاستقبال أي حالات مصابة بفيروس كورونا.

وجاء إعلان تجهيز المستشفى على لسان وزير الخارجية لويجي دي مايو خلال جلسة إحاطة للجنتي الشؤون الخارجية بغرفتي النواب والشيوخ بالبرلمان الإيطالي، الخميس، حسب ما نشرت وكالة “آكي” للأنباء.

وأوضح دي مايو أن هذا العمل جاء بناء على طلب قدمته حكومة الوفاق في طرابلس لتأهيل مستشفى مصراتة.

من جانب آخر وجّه وزير الخارجية الإيطالي، دعوة لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لزيارة روما في حال سمحت ظروف الطوارئ المتخذة بشأن كورونا

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