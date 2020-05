عقوب يجدد دعوته للمواطنين القادمين من الخارج للالتزام بالحجر الصحي

جدد وزير الصحة بالحكومة المؤقتة، سعد عقوب، الخميس، دعوته

لكافة المواطنين الذين دخلوا عن طريق المنافذ البرية والجوية خلال اليومين الماضيين

بضرورة الالتزام بضوابط الحجر الصحي الإجباري، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وبحسب تدوينة لإدارة الإعلام بوزارة الصحة في الحكومة

المؤقتة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فإن عقوب شدد

على إخضاع جميع القادمين إلى ليبيا من مختلف الجنسيات إلى حجر صحي لمدة أسبوعين، حتى

يتم التحقق من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرًا إلي أن المخالفين لفترة الحجر الصحي

سيتعرضون للمساءلة القانونية.

وأكد عقوب أن اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بدأت التحكم

بالوضع الوبائي، موضحًا أن بلوغ هذا التحكم في كورونا يرجع إلى انخفاض عدد الإصابات

المسجلة يوميا، ونقص عوامل الخطر المرتبطة بالعدوى، مؤكدًا أنه يجب علي كافة المنافذ

البرية والبحرية والجوية ضرورة تعبئة استمارة معلومات للوافدين لتتم متابعتهم، لمرحلة

ما بعد الحجر الصحي والذي يتزامن مع إجلاء أعداد كبيرة من الليبيين من دول عربية وأوروبية

وأفريقية، عبر رحلات الإجلاء الحكومية، فضلا عن إجلاء آخرين عن طريق المعابر البرية

مع تونس ومصر.

