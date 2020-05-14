روسيا: أمريكا لم ترد على مقترحنا بشأن بناء حوار حول ليبيا

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الولايات المتحدة لم تصدر أي رد على اقتراح الوزير الروسي، سيرغي لافروف، بشأن بناء حوار بين خبراء روس وأمريكيين حول ليبيا.

ووجه “لافروف” إلى الجانب الأمريكي، اقتراحا ببناء حوار بين خبراء البلدين حول “مجمل المواضيع ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتسوية الأزمة الليبية”، وذلك أثناء زيارة عمل قام بها إلى واشنطن، في ديسمبر الماضي، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وأشارت وزارة الخارجية، إلى أن موسكو لم تسمع ردا واضحا من الجانب الأمريكي حتى الآن، معربة عن أملها أن يأتي الرد الأمريكي بقوة كما جاء في الموجز الصحفي لكريستوفر روبنسون، النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا.

وأوضحت أن الرد الأمريكي الذي اتهم روسيا، باستغلال نزاعات إقليمية لصون مصالحها السياسية والاقتصادية الضيقة وتخريب عملية السلام في ليبيا، يبعث على الحيرة بالتحيز الواضح لاتهاماته بل و”بتهاونه مع الآداب الدبلوماسية الأساسية.

ونفت روسيا مرارا الاتهامات الموجهة إليها بتقويض الجهود الرامية إلى حل النزاع في ليبيا.