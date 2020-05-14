بعد انتهاء الحجر.. “العائدون” يغادرون فنادق البيضاء

أعلنت لجنة التسكين والمتابعة باللجنة الرئيسية لمواجهة فيروس كورونا بمدينة البيضاء، إخلاء الفنادق المخصصة للعزل الصحي للمواطنين الذين كانوا عالقين بالخارج وعادوا إلى أرض الوطن بعد انتهاء مدة الحجر.

وقال رئيس لجنة التسكين والمتابعة باللجنة رمزي عبدالرحيم، إنهم قاموا بإخلاء 3 فنادق من 303 نزلاء من العائدين من الخارج بعد التأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وتعاونت المؤسسات المحلية من المجلس البلدي والهلال الأحمر، في عملية إخلاء الفنادق من نزلائها احترازيا للوقاية من الفيروس بعد ظهور النتائج النهائية التي كانت سالبة، ليعود المواطنون إلى بيوتهم من مختلف المدن.

ومُنح مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة التابع لإدارة خدمات الشؤون الصحية- البيضاء، المغادرين شهادة صحية تفيد بخلوهم من فيروس كورونا.

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