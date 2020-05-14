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«أشرف الشح» لـ«باشاغا»: لا مصالحة وطنية قبل دحر «حفتر»

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علق أشرف الشح، المستشار السابق لـ”مجلس الدولة الاستشاري” على تصريحات وزير الداخلية بـ”حكومة الوفاق” فتحي باشاغا، زعم فيها وجود توازن عسكري على تخوم العاصمة طرابلس، داعيا إلى عقد مصالحة وطنية، قائلاً: “باشاغا رجع مرة اخرى لارسال الرسائل المتناقضة..هل يمكن الكلام عن مصالحة قبل دحر عدوان حفتر و اخراجه من المشهد السياسي والعسكري” على حد قوله.

أضاف “الشح” على حسابه بـ”تويتر” أمس الخميس: “هل هناك عاقل يثق في أن حفتر لن يعود الى اجرامه لو توقفت الحرب الان على تخوم طرابلس بدواعي مصالحة باشاغا .ركز على عملك كوزير داخلية.و ياسر تفرفيش يا فتحي” على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اشرف الشخه محب للظهور بمظهر الفهمان المتيقن وهو حسب المعلومات الوارده في احدي كتابات الكاتب أبعيو ان الشخه هذا شرطي مطرود من عمله للاختلاس والسرقه فلا مؤهل له يؤهله ليكون مستشار غير من خولة النجع فخلوة النجع تجي من سعد الجذع العطيب المفروض الاستاذ محمد أبعيو هو المستشار لأن لديه معرفه بالسياسه

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  • انت متخلف عقليا ياشح فباشاغا يعرف جيدا ان مرور الوقت ليس فى صالحه مع تاكل الاحتياطى النقدى بفعل اغلاق ابار النفط وتخفيض المرتبات وقد تنخفض اكثر مما ينذر بانتفاضة شعبية تحرق السراج وعصابته وتدعم الجيش الوطنى وهو يرى انه بعد فشل كل خطط المعتوه فانه بدأ العد التنازلى للانهيار المليشياوى بعد ضرب معاقل الاتراك فى مصراته ومعتيقة ولان مخك شحيح وغبى جدا فانه حتى الاتراك يدركون انه لايمكن هزيمة الجيش الوطنى المدعوم بالشعب وقبائله واقصى مايتمنوه هو استمرار وجود الخوان فى المشهد السياسى وهو مستحيل لان الوقت يمر لصالح الجيش فالمرتزقة سيهربون مع نفاذ الاموال ويهاجروا لايطاليا والاتراك سينسحبون مع تدهور اقتصادهم وعدم قدرتهم على تحمل تكلفة الحرب بعد نفاذ الاحتياطى النقدى الليبى وحدوث ثورة جياع والسحق الدحر اهه للشح المعتوه لو كنت راجل بدل ما تتكلم من بعيد تعالى مع اولادك لمحاور القتال لترى بنفسك اسود تفترسكم

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  • الشح تنتاب حتي اسمك غبي مني انت باش تبي تدحر الجيش يابهيم والله ممكن عندي بعض الاحترام للشباب الآي مغرى بهم ويحارب لكن انتم يفرون الكلب اللي امقاعمزين في حياكم وتحرضو علي القتال ماكم رجال يفرون الحرام ياشباب الرجال

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  • الشح تنتا حتي اسمك غبي مني انت باش تبي تدحر الجيش يابهيم والله ممكن عندي بعض الاحترام للشباب الآي مغرر بهم ويحارب لكن انتم يافروخ الكلب اللي امقاعمزين في حياشكم وتحرضو علي القتال ماكم رجال يافروخ الحرام ياشبه الرجال

    رد