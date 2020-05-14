«أشرف الشح» لـ«باشاغا»: لا مصالحة وطنية قبل دحر «حفتر»

علق أشرف الشح، المستشار السابق لـ”مجلس الدولة الاستشاري” على تصريحات وزير الداخلية بـ”حكومة الوفاق” فتحي باشاغا، زعم فيها وجود توازن عسكري على تخوم العاصمة طرابلس، داعيا إلى عقد مصالحة وطنية، قائلاً: “باشاغا رجع مرة اخرى لارسال الرسائل المتناقضة..هل يمكن الكلام عن مصالحة قبل دحر عدوان حفتر و اخراجه من المشهد السياسي والعسكري” على حد قوله.

أضاف “الشح” على حسابه بـ”تويتر” أمس الخميس: “هل هناك عاقل يثق في أن حفتر لن يعود الى اجرامه لو توقفت الحرب الان على تخوم طرابلس بدواعي مصالحة باشاغا .ركز على عملك كوزير داخلية.و ياسر تفرفيش يا فتحي” على حد قوله.