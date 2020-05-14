عودة التيار الكهربائي لأغلب مناطق غرب ليبيا بعد إظلام عام من ساعات الصباح الباكر

أفاد مصدر لليبيا24، الجمعة، بعودة التيار الكهربائي لأغلب مناطق غرب ليبيا بعد إظلام عام منذ ساعات الصباح الباكر.

ناشدت الشركة العامة للكهرباء، في وقت سابق الخميس، المواطنين بضرورة تعاونهم الكامل بتشغيل 50٪ من معداتهم الكهربائية فحسب حتى انتهاء موجة ارتفاع درجات الحرارة الحالية.

وقالت الشركة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: نطمئن المواطنين بأن جنود الكهرباء يقومون الآن ببناء الشبكة الكهربائية وإرجاع التيار الكهربائي لكافة المناطق خلال ساعات قليلة.

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