«السراج» وكذبة الشركة الألمانية 2017.. أين ذهبت أموال صفقة انشاء محطتين للكهرباء في مصراتة وطرابلس؟

تعليقات
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الكذاب الاول في ليبيا بدون منازع
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مالجديد الكل يتفق على ان السراج وعصابته الاجرامية فاسدون قالها المعتوه محمود عبدالعزيز من قناة الاخوان التناصح فى تركيا قال ان السراج وحكومته فاسدون ويجب سجنهم ومع ذلك يتحالفوا مع الفساد علنا عجبى !!!
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الكهرباء في ليبيا لا يغطي احتياجات المواطن بسبب واضح وهو سرقة المليارات التي كانت تنفق عليه قبل نكبة فبراير سرقتها المليشيات والحكومات المتعاقبة خلال 9سنوات واخرها هذه الصفقة
فالسراج ومليشيات طرابلس ومصراتة والزاوية وزوارة وغيرهم أكلوا الأخضر واليابس ، وأكبر دليل على ذلك وقوفنا طوابير أمام المصارف بسبب سرقاتهم الكارثية
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير
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ما تخافش ربك في الوجود ، شوف كيف ربك سلط عليهم حفتر لا شفقة ولا رحمة يقطع فيهم أكثر من سنة وهما في الرعايش لا يرقدوا ليل ولا نهار ولا يتبننوا في ماكلة ولا فلوس ولا مرتاحين في حياشهم ولا قادرين يسافروا جاف منهم شريخان والوحشي وامسيمير وزياد بلعم وعشرات القادة الميدانيين ربك في الوجود ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد ، اللهم لا شماتة ولكن الجزاء من جنس العمل ، دعاء المظلومين والعجائز والشيابين
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