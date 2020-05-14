الكهرباء تكشف حقيقة تواجد مسلحين قرب محطة الخمس

نفت الشركة العامة للكهرباء، وجود مجموعات مسلحة قرب محطة كهرباء الخمس، مبينة أن الاعتداء على مدير دائرة توزيع الخمس وعلى مشغلي محطة الاخشاب، تم مساء الأربعاء، في أماكن أخرى تبعد عن محطة كهرباء الخمس .

كانت الشركة، قد أفادت، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، الخميس، بحدوث إظلام تام في الجناحين الغربي والجنوبي بسبب فصل دوائر 220 ك.ف الرابطة بين محطة توليد الخمس والخمس مفاتيح، بالتزامن ذلك مع وجود مجموعات مسلحة بأسوار محطة كهرباء الخمس، قبل أن تنفي وجود مسلحين في منشور آخر.