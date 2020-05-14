دخول وحدات بمحطات الرويس والزاوية وغرب طرابلس والخمس للدورة المزدوجة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الجمعة، دخول عدة وحدات بمحطات الرويس والزاوية وغرب طرابلس والخمس البخارية، للدورة المزدوجة، ضمن جهود فنييها لإعادة بناء الشبكة وإرجاع الأحمال تدريجيا.

وحسب بيان للشركة منشور بموقع «فيسبوك»، فقد تمكن الفنيين من الدخول بالوحدة الأولى والثانية والخامسة بمحطة الرويس للدورة المزدوجة وكذلك الوحدات الثانية والرابعة والخامسة والسادسة بمحطة الزاوية.

كما دخلت الوحدتين الثانية والثالثة بمحطة غرب طرابلس للدورة المزدوجة وكذلك الوحدة الرابعة بمحطة الخمس البخارية.

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