قالت بلدية الخمس، الخميس، إن نشر الشركة العامة

للكهرباء للشائعات يسهم في إحداث شرخ اجتماعي بين أهالي البلدية وبين أهالي باقي البلديات

المتضررة من انقطاع التيار الكهربائي.

وأوضحت البلدية في تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” إنها تستنكر ما نشر على الصفحة الرئيسية للشركة العامة

للكهرباء بـ”فيسبوك” من وجود جماعات مسلحة تحاصر أسوار محطة توليد الكهرباء

الخمس، مشيرة إلى أنها قامت على وجه السرعة للتحقق مما ورد، والاتصال بمدير المحطة

الذي نفى بدوره هذه المزاعم، بل وأكد أن العاملين بمحطة الكهرباء من كوادر فنية تعمل

بكل طاقاتها لتشغيل المحطة وإدخالها للشبكة العامة، مبينة أن مديرية أمن الخمس أكدت

نفيها أيضا لهذا الخبر.

وحملت البلدية الشركة العامة للكهرباء كافة المسؤوليات التي

يترتب عليها نشر مثل هذه الأخبار دون تأكد، معربة عن استغرابها من انتهاج الشركة نفس

الأسلوب الذي ظهرت في أكثر من مناسبة تشتكي منه، ألا وهو الشائعات، والتي لطالما صرحت

بالظلم الذي وقع عليها وعلى كوادرها بسببه، والاتهامات التي توجه إليهم ووصف انقطاع

التيار الكهربائي بأنه ممنهج من الشركة تحقق به مصالح وأجندة ضد مصلحة المواطن، بالرغم

من كل الجهود التي تبذلها في تخفيف معاناته.

وطالبت البلدية الشركة بتقديم اعتذار رسمي على صفحتها وعلى

وسائل الإعلام المتلفزة الرسمية بالدولة، مطالبة الجهات الرقابية بالتحقيق في هذا النشر

في حال عدم اعتذار الشركة للبلدية، ونشر نتائجه للرأي العام في أقرب وقت، لأن إهماله

سيجلب تداعيات وآثار سلبية وخيمة.

بلدية الخمس: شائعات "العامة للكهرباء" تسهم في إحداث شرخ اجتماعي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

