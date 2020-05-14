نائب مصري: تركيا تتدخل بـ”شكل سافر” في ليبيا

وجه عضو مجلس النواب المصري بلجنة الدفاع والأمن القومي، اللواء يحيى الكدواني، انتقادات لاذعة لتركيا بعد طلبها الإذن من حكومة الوفاق للتنقيب في شرق البحر المتوسط.

وقال الكدواني، في تصريحات، الخميس، إن هذا الطلب التركي بمثابة “تدخل سافر في شأن دولة ذات سيادة وهي ليبيا”، ونوع من أنواع “التحرش والمشاكسة في الدول التي لها أحقية التنقيب”.

وأكد الكدواني عدم وجود أحقية قانونية، وفق قانون التنقيب الدولي، لحصول تركيا على هذه الثروات الطبيعية.

وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، قال في وقت سابق من الخميس، إن بلاده بدأت فعليا تطبيق البروتوكول البحري مع ليبيا، وباشرت الاستكشاف في المنطقة الحدودية البحرية المشتركة.

بدورها ذكرت وكالة “الأناضول”، أن شركة البترول التركية “تباو”، قدمت طلباً لحكومة الوفاق “للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط، فور انتهاء أعمال الاستكشاف”.

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