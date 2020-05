القايد: “حفتر” يقصف المدنيين انتقامًا لخسارته المعركة

قال مدير ما يعرف بإدارة الشؤون المعنوية بالمنطقة الوسطى،

التابعة للوفاق، ناصر القايد، إن من يخسر المعركة يبدأ بالانتقام، مؤكدًا أن هذا ما

قامت به قوات “حفتر” بقصف المدنيين، على حد قوله.

وأضاف القايد في تصريح صحفي إن “قوات حفتر بدأت تخسر

المعركة ضد قوات الوفاق، مؤكدًا أن الأخيرة أحرزت تقدمات كبيرة ومهمة في كافة المحاور،

بدعم من سلاح الجو التابع للوفاق، بحسب تعبيره.

