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القايد: “حفتر” يقصف المدنيين انتقامًا لخسارته المعركة

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال مدير ما يعرف بإدارة الشؤون المعنوية بالمنطقة الوسطى،
التابعة للوفاق، ناصر القايد، إن من يخسر المعركة يبدأ بالانتقام، مؤكدًا أن هذا ما
قامت به قوات “حفتر” بقصف المدنيين، على حد قوله.

وأضاف القايد في تصريح صحفي إن “قوات حفتر بدأت تخسر
المعركة ضد قوات الوفاق، مؤكدًا أن الأخيرة أحرزت تقدمات كبيرة ومهمة في كافة المحاور،
بدعم من سلاح الجو التابع للوفاق، بحسب تعبيره.

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تعليقات

  • ادعاءك بقصف الجيش للمدنيين ينم عن كذب متعمد منك زارقين عليك في الشرق في الشرق الليبي ومورقين بك في الغرب الليبي وقصف اامدنيين عمل جبان لا يقوم احد إلا اللقطاء والشواذ في مليشيات الاخوان وحكومة الفرقاطه ولأن المواطن مدرك ان الذي يقصف في المدنيين يريد من المجتمع الدولي ان يتدخل ضد حفتر معني ذلك ليس حفتر من يقصف فهل حفتر يريد المجتمع الدولي يتدخل ضده طبعا لا فاذا الذي يقصف هم المنبوذين والشواذ واللقطاء في مليشات السراج هم الذين يقصف في المدنيين لتحريض المجتمع الدولي للتدخل لحمايه المدنيين وتعال وأسأل اصغر طفل في طرابلس عمن يقصف فسيقول المليشيات الارهابيه المكونه من شواذ ولقطاء هي من يقصف

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    • And the satanic & mini Turkey Misrata is busy making Sfenz for the new in-laws or the fathers of the new born children whom have come from Turkey, Syria & Chad
      Now, that evil city will have 3 generations from non-Libyans blooded /DNA
      Mubroook ya Diseased Misratees, Diseased Turkish-Syrians-Chadians & do NOT forget we have a fourth foreign nationality, the Mafia- the Italians

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  • حفتر حفر قبر اردوغان من ليبيا ليدفن فى انقرة بعد ان اصبح مسخرة بعد ان اعلن عن الخبر السار رأى انكسار تلو انكسار فى الوطية ومطار مصراته ومعتيقة ضربات موجعة وبعدها ضربات قوية لمخازن اسلحة فى قلب طرابلس وابوقرين مما افقد الخوان صوابهم وانتقموا من اهالى طرابلس الداعمين للجيش الوطنى وسوف يتم القصاص لكل شهيد ومصاب من هذه المليشيات الغثمانية الاجرامية التى تتهاوى حاليا ويستنجد السراج وباشاغا اريد حلا فالاحتياطى ينفذ والمرتبات تتناقص وبعد اسابيع قليلة سنرى ثورة جياع فى قلب طرابلس ومصراته تعصف بالخوان كما حدث لهم فى كل مكان فى مصر والسودان كانوا يسيطروا على كل السلطات والان فى السجون ياميبون فارادة الشعوب اقوى من الخوان واردوغان

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  • لو كان سيطرة الجيش الوطنى على اقليمى برقة وفزان ومعظم اقليم طرابلس هزيمة فمرحبا بالهزيمة من وجهة نظر اى دجال اخوانى فدجال اخر الزمان اخوانى جنته نار وناره جنه كما فى الحديث الشريف
    .ومما يفتن الدجال به الخلق أن معه ما يشبه الجنة والنار أو معه ما يشبه نهرا من ماء ونهرا من نار وواقع الأمر ليس كما يبدو للناس فإن الذي يرونه نارا إنما هو ماء بارد وحقيقة الذي يرونه ماء باردا نار. ففي (صحيح مسلم) عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((معه (أي: الدجال) جنة ونار فناره جنة وجنته نار))

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    • هزمتم على أيادي ابطال القوات المسلحة العربية الليبية فاستنجدتم بالاتراك والرعاع السوريين فمن الهزوم يا ميبون يا مصراتى يا كبير التينة يا متع الاتراك والقطريين عليك اللعنة الى يوم الدين .

      رد

  • هزمتم على أيادي ابطال القوات المسلحة العربية الليبية فاستنجدتم بالاتراك والرعاع السوريين فمن المهزوم يا ميبون يا مصراتى يا كبير التينة يا متع الاتراك والقطريين عليك اللعنة الى يوم الدين .

    رد