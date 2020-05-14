عودة 95 مواطناً من العالقين في مصر

استقبل مطار الأبرق الدولي، الخميس، 95 مواطناً من الجالية الليبية العالقة في مصر، عبر رحلة من مطار برج العرب بالإسكندرية.

وأشار مكتب العلاقات العامة والإعلام والتوثيق بمصلحة المطارات، إلى أن فريق الرصد والاستجابة السريعة ببلدية الأبرق وفريق المختبرات الطبية باللجنة الاستشارية الطبية الجبل الأخضر، كانوا في استقبال المواطنين وتم فحصهم وأخذ عينات تحليل فيروس كورونا وتم نقلهم إلى الأماكن المخصصة للحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

يشار إلى أن هذه الرحلة هي الثانية من نوعها لنقل المواطنين العالقين في مصر ضمن سلسلة من الرحلات تعمل لجان مُشكلة من الحكومة الليبية وحكومة الوفاق الوطني لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بسبب تداعيات وباء كورونا.

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