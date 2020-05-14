الأمين العام للناتو: حلف شمال الأطلسي يحافظ على موقفه المتوازن حيال ليبيا

أخبار ليبيا24 – متابعات

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، أن الناتو يحافظ على موقفه المتوازن حيال ليبيا، مشددا على عزمه في مواصلة دعمه الكامل لمبادرات الحل السياسي في ليبيا على مستوى الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الناتو عقب اتصال هاتفي بين ستولتنبرغ والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي جرى اليوم الخميس، لبحث قضايا إقليمية من بينها الوضع في ليبيا، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.

ودعا ستولتنبرغ، الأطراف المعنية إلى الالتزام بقرار الأمم المتحدة بشأن حظر السلاح على ليبيا، على حد قوله.

وأشار ستولتنبرغ، إلى استعداد الناتو لمساعدة ليبيا في مسألة بناء المؤسسات الدفاعية والأمنية، بناء على طلب رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وهو ما أعلنه زعماء الحلف خلال قمة بروكسل عام 2018.

وقال ستولتنبرغ، إن مساعدة الناتو لليبيا ستقدم مع مراعاة الوضع السياسي والظروف الأمنية في البلاد، وبالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

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