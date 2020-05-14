«العامة للكهرباء»: دخول 5 محطات الدورة المزدوجة لإحياء الشبكة تدريجيا

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، دخول عدة وحدات بمحطات الرويس والزاوية وغرب طرابلس والخمس البخارية، للدورة المزدوجة، موضحة أن ذلك يأتي ضمن جهود فنييها لإعادة بناء الشبكة وإرجاع الأحمال تدريجيا.

وأوضحت الشركة العامة، في بيان لها عبر حسابها بموقع «فيسبوك» أن الفنيين تمكنوا من الدخول بالوحدة الأولى والثانية والخامسة بمحطة الرويس للدورة المزدوجة وكذلك الوحدات الثانية والرابعة والخامسة والسادسة بمحطة الزاوية.

وأشار البيان، إلى أن الوحدتين الثانية والثالثة بمحطة غرب طرابلس دخلت للدورة المزدوجة وكذلك الوحدة الرابعة بمحطة الخمس البخارية.

طالبت شركة الكهرباء، المواطنين، مساء الخميس، بضرورة تعاونهم الكامل بتشغيل 50٪ من معداتهم الكهربائية فحسب حتى انتهاء موجة ارتفاع درجات الحرارة الحالية.

وشددت على أن على أن تعاون المواطنين «يساهم في استقرار الشبكة الكهربائية ويساعد جنود الكهرباء الموجودون الآن في محطات التوليد والتحويل وغرف التشغيل والتحكم» في مهمة بناء الشبكة وتغذية جميع المناطق بالتيار في وقت قياسي.