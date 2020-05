تسييري سرت يبحث نقص السلع التموينية بالجمعيات الاستهلاكية في المدينة

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، سالم عامر سالم، الخميس،

اجتماعًا الخميس، مع مراقب الاقتصاد بالبلدية، عبد الجليل علي عيادة، ومدير مكتب مبيعات

صندوق موازنة الأسعار سرت، مفتاح بالنجاح، لبحث مسألة نقص عدد من أصناف السلع التموينية

المخصصة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بسرت.

وقالت بلدية سرت في تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” إن عيادة وبالنجاح أكدا خلال الاجتماع أن الجمعيات التعاونية

الاستهلاكية بسرت والتي عددها 96 جمعية استلمت السلع المخصصة والتي وصلت مخازن السلع

بسرت، وأوضحا أن عدد الجمعيات التي لم تتسلم مادة معجون الطماطم هو 43 جمعية وبالنسبة

لكافة الجمعيات لم تتسلم مادة الزيت حتى الآن.

من جانبه أكد عامر سالم حرصه على التواصل مع وزارة الاقتصاد

بالحكومة المؤقتة وصندوق موازنة الأسعار بالمنطقة الشرقية لتسهيل إجراءات توريد وإيصال

السلع التموينية إلى المخازن بسرت.

