“الواحة للنفط” تعلن حالة القوة القاهرة

أعلن مجلس إدارة شركة الواحة للنفط في وقت متأخر من ليلة الخميس، عن وضع نشاطها تحت حالة القوة القاهرة، وفقاً لما هو معمول به من توصيات صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط.

وأشارت إدارة شركة الواحة في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية، إلى أن الإعلان عن حالة القوة القاهرة جاء نتيجة ما يمر به قطاع النفط من صعوبات تشغيلية إلى جانب الظروف التي تمر بها الواحة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتدير الواحة مجموعة كبيرة من حقول النفط إلى جانب ميناء السدرة الذي يعد الأكبر من حيث عمليات التصدير في ليبيا.

وعملت الواحة طيلة فترة إيقاف عمليات التصدير، منذ يناير الماضي، على تطوير وتحديث البنية التحتية من بينها إزالة الخزانات المتهالكة في ميناء السدرة، وبناء أحواض تصريف للمواد المصاحبة للنفط الخام في حقل الواحة، ضمن جهود الشركة للحفاظ على البيئة وتطوير البنية التحتية.

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