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«باشاغا» لـ«السراج»: الوقت الحالي ليس مناسباً لخفض رواتب وزارتي

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كتب فتحي باشاغا، وزير الداخلية بـ”حكومة الوفاق” على حسابه بـ”تويتر” قائلاً: “كنّا ومازلنا نعتمد في خطتنا لبناء مؤسسة أمنية قوية في ليبيا على كادر وزارة الداخلية من الأفراد، والضباط، والموظفين المخلصين في أعمالهم” على حد قوله.

أضاف “باشاغا” في تدوينة مساء أمس الخميس، معلقاً على خطابه لرئيس “حكومة الوفاق” فائز السراج، بشأن استثناء قوة وزارته من قرار تخفيض الرواتب: “نعي ونتفهم حساسية المرحلة والتحديات التي تمر بها بلادنا، وأهمية تخفيض نفقات الدولة، لكن يجب ألا يكون هذا على حساب الطبقة ذات المرتبات المحدودة” على حد زعمه.

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فائز السراج فتحي باشاغا ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ياكلاب ضيعتم الاحتياطى الضخم الذى ادخره القذافى للشعب الليبى ينفعهم وقت الشدة واعطيتم ثروة الشعب الليبى للمعتوه التركى ينقذ اقتصادة ويغرق ليبيا فى الفقر والارهاب ياكلاب نهايتكم هباب

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  • ياباشاغا ياميبون هذه القرارات صادرة من السلطان الشركسى وبصم عليها السراج بصفته صبى اردوغان فى طرابلس اسكت خرسيس سوس

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