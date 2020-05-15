«باشاغا» لـ«السراج»: الوقت الحالي ليس مناسباً لخفض رواتب وزارتي

كتب فتحي باشاغا، وزير الداخلية بـ”حكومة الوفاق” على حسابه بـ”تويتر” قائلاً: “كنّا ومازلنا نعتمد في خطتنا لبناء مؤسسة أمنية قوية في ليبيا على كادر وزارة الداخلية من الأفراد، والضباط، والموظفين المخلصين في أعمالهم” على حد قوله.

أضاف “باشاغا” في تدوينة مساء أمس الخميس، معلقاً على خطابه لرئيس “حكومة الوفاق” فائز السراج، بشأن استثناء قوة وزارته من قرار تخفيض الرواتب: “نعي ونتفهم حساسية المرحلة والتحديات التي تمر بها بلادنا، وأهمية تخفيض نفقات الدولة، لكن يجب ألا يكون هذا على حساب الطبقة ذات المرتبات المحدودة” على حد زعمه.