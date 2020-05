خارجية النواب تعرب عن قلقها العميق من تدهور الأوضاع الإنسانية في المنطقة الغربية

أعربت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، عن قلقها العميق

من تدهور الأوضاع الإنسانية في المنطقة الغربية، لاسيما أوضاع الفئات الأكثر ضعفًا.

وأدانت اللجنة في بيان لها استهداف شحنات الأدوية ومنها

تلك المتجهة إلى منطقتي ترهونة وبني وليد، داعية إلى حماية قوافل الإغاثة، معربة

كذلك عن قلقها من الأوضاع الإنسانية في ترهونة، وتدهور إمدادات الكهرباء بشكل كبير

في المنطقة الغربية وخاصة مدينة طرابلس، مؤكدة أن ذلك أثر على الرعاية الصحية

بالتزامن مع مرض فيروس كورونا.

وجددت اللجنة قلقها من الأوضاع الصعبة لمراكز إيواء

المهاجرين في طرابلس، داعية إلى جمايتهم من الاستغلال من قبل المجموعات المسلحة

هناك، مستنكرة تمركز المجموعات المسلحة وسط الأحياء السكنية بمدينة طرابلس، مما

يحول تلك الأحياء إلى أهداف عسكرية.

ودعت اللجنة إلى انتهاز فرصة حلول عيد الفطر المبارك للالتزام بالهدنة وإعطاء الفرصة لفرق الإغاثة لأداء واجباتها الإنسانية، وكذلك لعمل فرق صيانة المرافق الأساسية كالكهرباء والمياه وبما يضمن عودتها للسكان.

