موسكو: واشنطن لم ترد على مقترحنا بإقامة حوار على مستوى الخبراء حول ليبيا

قالت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، إن الولايات

المتحدة لم ترد على اقتراح قدمه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في ديسمبر الماضي،

لإقامة حوار على مستوى الخبراء بشأن التسوية في ليبيا.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن الجانب الروسي قدم في

ديسمبر الماضي، خلال زيارة عمل للافروف إلى واشنطن، اقتراحا لإنشاء حوار على مستوى

خبراء مع الولايات المتحدة حول مجموعة كاملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بهدف

التسوية السياسية للأزمة الليبية، مؤكدة أن موسكو لم تتلق أي رد فعل واضح في ذلك الحين

وليس بعد ذلك.

ولفتت الوزارة إلى أن موسكو لا تريد اعتبار الإحاطة الإعلامية

لوزارة الخارجية الأميركية ردًا على مبادرة الجانب الروسي، والتي وجه خلالها النائب

الأول لمساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوراسية، كريستوفر روبنسون، اتهامات

لروسيا بـ”النشاط الضار في استخدام الصراعات الإقليمية من أجل مصالحها السياسية

والاقتصادية الضيقة”، وتقويض العملية السياسية السلمية في ليبيا.

وشددت الخارجية الروسية، على أن هذه الإحاطة تثير الحيرة

ليس في الاتهامات العلنية المتحيزة فحسب، ولكن بتجاهلها للأخلاقيات الدبلوماسية الأساسية

أيضًا.

هذا وكان لافروف، قد أكد أن روسيا ستستمر في مساهمتها

من أجل تسوية النزاع في ليبيا، والبحث عن سبل للخروج من الأزمة العميقة للغاية التي

تعاني منها ليبيا.

