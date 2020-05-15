أفاد شهود عيان، الجمعة، بتعرض عدد من مناطق العاصمة طرابلس
لقصف بالمدفعية الثقيلة.
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أفاد شهود عيان، الجمعة، بتعرض عدد من مناطق العاصمة طرابلس
لقصف بالمدفعية الثقيلة.
The post قصف بالمدفعية الثقيلة على عدة مناطق في طرابلس appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
اصابات خط ولوح ايام احتفالات المولد اكبر من هذه المدفعية الغبية
عوامل خفيه جعلت الجيش لم يحسم أمر العاصمه في زمن ضعف المليشيات يوم كان له التفوق ارض وجو ولكن انتكست اراءه وركن الي هدنه فقد أكلت الاخضر واليابس هادنهم وهم يقولون له سيصلنا سلاح وسنحاربك فالمعطيات المتوافره حاليا لا ولن يحسم الجيش أمر العاصمه وخاصه بعدما اهدي للمليشيات هدنه حتي أستقوت بالسلاح التركي والمرتزقه السوريين خطأ الجيش أنه اوقف الحرب بترهات واهيه أسماها علي حد زعمه هدنه وما ادراك ما هدانه لقد أعطي المليشيات أستراحة محارب حتي تنظم صفوفها وتستورد من ينقصها من أسلحه ومعدات والأنكي من ذلك كان يخرج علينا الناطق بأسم قيادة الجيش في زمن الهدنه ويقول مازال محافظين علي الهدنه ورصدنا وصول اسلحه ومعدات من تركيا الي مطار مصراته يا حبذا لو الجيش كان قصف كل شحنه يراها قادمه للمليشيات فور وصولها ولو فعل ذلك كان ممكن أن يكون قد جفف منابع دعم الارهابيين والشواذ فيما يسمون انفسهم بقوات بركات الحطب والذين ينطق بأسمهم ديك الكناسه محمد فنونو في الكذبونو اللوم دائما وابدا علي الجيش في ناحيه واحده كونه لم يكن يقصف ما كان يرصد من أسلحه تصل الي المحميه الايطاليه مصراته والي المحميه التركيه طرابلس
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