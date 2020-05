طبرق.. وصول العالقين القادمين من الأردن وتركيا إلى فنادق المدينة لحجرهم صحيًا

قال رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، الجمعة،

إن العالقين القادمين من الأردن وتركيا عن طريق مطار بنينا وصلوا إلى فنادق طبرق لقضاء

فترة الحجر الصحي.

وبحسب تدوينة للمجلس البلدي طبرق عبر صفحته على موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فإن ذلك جاء بعد ذهاب عدد من مسؤولي طبرق إلى

بنغازي لتنسيق عملية عودة العالقين التابعين للبلدية للحجر الصحي ومن ثم إلى

منازلهم.

