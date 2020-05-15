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“جنود الكهرباء” يسابقون الزمن لإعادة التيار الكهربائي

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نوهت الشركة العامة للكهرباء عبر تدوينات متلاحقة على قيام “جنود الكهرباء ” ببناء الشبكة الكهربائية وإرجاع الأحمال تدريجياً لإعادة التيار الكهربائي لمناطق الغرب والوسط والجنوب بعد انقطاع يوم كامل ومن أهم الإجراءات وآخرها الدخول بالوحدة الثالثة بمحطة الخمس البخارية.
وقد قام مهندسو وموظفو وعمال الكهرباء من داخل غرف التحكم ببناء الشبكة الكهربائية والدخول بالوحدة الأولى والثانية والخامسة بمحطة الرويس وأيضاً دخول الوحدة البخارية الاولى في محطة مصراتة المزدوجة.
كما حيت الشركة في وقت سابق من يوم الخميس “جنود الكهرباء المرابطين” في محطات التوليد والتحويل والنقل والجهد المتوسط والتوزيع وغرف التشغيل والتحكم حيث تم تغذية مناطق الجبل الغربي ومصراتة وزليتن وأوباري والفجيج والعوينات .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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