طوارئ ترهونة: تركيا ومليشياتها تحاصر المدينة وتقطع عنها الغذاء والدواء عقابًا لأهلها

قالت لجنة الطوارئ ترهونة، الجمعة، إن مدينة ترهونة والنواحي

الأربعة تتعرض لحصار ممنهج من قبل تركيا ومليشياتها.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن حرب تركيا ومليشياتها الموجهة

ضد المدنيين من ترهونة والنواحي الأربعة، ومحاولة قطع الغذاء والدواء عن سكان هذه

المناطق، لا لشيء إلا عقابًا لهذه المدن التي احتضنت أبنائها من الجيش والشرطة

ليبسط الأمن على ربوع ليبيا، مؤكدة أن هذه الأعمال ترتقي لتكون جرائم حرب ضد

الإنسانية.

وأدانت اللجنة صمت الأمم المتحدة في ليبيا وبالأخص الممثلة

للبعثة، ستيفاني ويليامز، حيال ما يحدث من استهداف تركيا المعتدية للغذاء والدواء

والوقود الخاص بالمدنيين في هذه المناطق التي يريد عدد سكانها عن 500 ألف نسمة،

مؤكدة أن الدور الرئيسي للأمم المتحدة وبعثتها في هكذا ظروف هو حماية المدنيين

والتخفيف عليهم وإيصال المساعدات لهم من غذاء ودواء ووقود، ومنع استخدام هذه

الأساليب غير الإنسانية التي تنتهجها تركيا والحشد المليشياوي، وليس السكوت عنه.

ودعت اللجنة الأمم المتحدة وممثلتها ستيفاني ويليامز إلى مراجعة موقفها من استهداف تركيا ومليشياتها، الدواء والغذاء القادم للمدنيين في مدينة ترهونة والنواحي الأربعة.

وتابعت اللجنة أن أكثر من نصف مليون مواطن يتعرضون لحصار

من قبل مليشيات المرتزقة السوريين والأتراك الذين جلبتهم حكومة الوفاق غير

المعتمدة، حيث منعت عنهم الغذاء والدواء وقطعت عنهم الكهرباء والاتصالات ومنعت

دخول أي مساعدات إنسانية سواء كانت أدوية أو مواد غذائية واستهدفت بواسطة الطيران

التركي المسير كل الشحنات الطبية والغذائية مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني في

هذه المناطق المحاصرة(ترهونة – سوق الخميس – النواحي الأربعة – وقصر بن غشير)

وتدور الوضع الصحي في مستشفياتها نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمعدات الطبية

الخاصة مع وجود حالات لمرضى الكلى والأورام وأمراض القلب والسكري والضغط بالإضافة

إلى فيروس كورونا.

وأكدت اللجنة أن ما تقوم به المليشيات المدعومة عسكريًا

من تركيا يعد سابقة خطيرة وجريمة تستهدف إبادة مئات الآلاف من المدنيين الذين

تصفهم قنوات إعلامية تابعة لحكومة الوفاق تبث من تركيا بأنهم بدو متخلفين حسب

وصفها وتحرض على قتلهم وتشريدهم وكراهيتهم.

وطالبت اللجنة المنظمات الإنسانية والقانونية بضرورة التحرك لوقف هذه الجرائم المتكاملة الأركان التي ترتكبها حكومة تدعي أنها شرعية بدعم عسكري وسياسي مباشر من تركيا.

