اجتماع بجامعة اجدابيا لمناقشة خطط استئناف الدراسة

عُقد اجتماعا موسعا لإدارات جامعة اجدابيا مساء الأربعاء، بقاعة الاجتماعات لكلية الطب، من أجل وضع خطط مستقبيلة لاستئناف الدراسة وفق القرار الصادر عن وزارة التعليم بالحكومة الليبية.

ووفقا للمركز الإعلامي لجامعة اجدابيا، قال رئيس الجامعة الدكتور موسي المقريف، إنه تم خلال الاجتماع تقديم الخطط التي تم تجهيزها من قبل الإدارت، المعوقات والمشاكل التي واجهت إنجاز بعضها، مبينا أن الاجتماع يختص بترتيب البيت الداخلي لإدارات الجامعة، حيث خلُص إلى تجهيز خطة متكاملة تخدم إدارة الجامعة، كما شمل ذلك وضع خطة متكاملة وشاملة لإنجازها خلال النصف الثاني للعام 2020 .

وأوضح المقريف، أنه تم وضع خطة لاجتماع هذه الادارات بشكل دورى للعمل على ترتيب البيت الداخلي لإدارات المؤسسة التعليمية ، معربا عن تمنياته بأن يتظ تنفيذ الخطة الموضوعة، من الاهتمام بكل المكاتب ضمن الخطة التطويرية بما يتماشي مع المؤسسات الأخري المتطورة ومواكبة كل المستجدات على كافة الأصعدة العربية أو العالمية بما يتماشي مع تطور الأدوات للعملية التعليمية والمؤسسة العلمية في ظل الوضع الراهن الذي يمربه العالم.