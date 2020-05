طيران تركي مسير يستهدف شاحنة على طريق الشويرف

استهدف طيران تركي مسير، الخميس، “شاحنة بطيخ”

على طريق الشويرف، ما أدى إلى تدمير الشاحنة.

وأفادت مصادر إعلامية بأن عملية الاستهداف أسفرت أيضًا

عن إصابة سائق الشاحنة بحروق، مشيرة إلى أن حساب “كلاش” التركي نشر تسجيلا

مصورا لتنفيذ سلسلة ضربات جوية على شاحنات ليبية.

هذا وتتعرض شحنات الغذاء والأدوية والوقود في مناطق

متفرقة من ليبيا لاستهداف الطيران التركي المسير، وهو ما يعتبر جرائم حرب مكتملة

الأركان.

وكانت لجنة الطوارئ ترهونة قد أكدت في بيان لها في وقت

سابق أن مدينة ترهونة والنواحي الأربعة تتعرض لحصار ممنهج من قبل تركيا ومليشياتها.

