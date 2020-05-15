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طيران تركي مسير يستهدف شاحنة على طريق الشويرف

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

استهدف طيران تركي مسير، الخميس، “شاحنة بطيخ”
على طريق الشويرف، ما أدى إلى تدمير الشاحنة.

وأفادت مصادر إعلامية بأن عملية الاستهداف أسفرت أيضًا
عن إصابة سائق الشاحنة بحروق، مشيرة إلى أن حساب “كلاش” التركي نشر تسجيلا
مصورا لتنفيذ سلسلة ضربات جوية على شاحنات ليبية.

هذا وتتعرض شحنات الغذاء والأدوية والوقود في مناطق
متفرقة من ليبيا لاستهداف الطيران التركي المسير، وهو ما يعتبر جرائم حرب مكتملة
الأركان.

وكانت لجنة الطوارئ ترهونة قد أكدت في بيان لها في وقت
سابق أن مدينة ترهونة والنواحي الأربعة تتعرض لحصار ممنهج من قبل تركيا ومليشياتها.

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  • الى الطائرات العسكرية الليبية المسلحة – قسم مروحيات .
    المنطقة الغربية – يجب ارسال طاءرات ليبية مش اقل 5 طاءرات استطلاع مسلح بالدخاءر – على طول الساحل الغربي . والمياه الإقليمية – مع الفرقة المسلحة – الصيف ضيف …. الصييييييف ضيف ….!!!!
    واستهداف اي تجمعات اجنبية بين الصخور او زوارق تحمل المخدرات او فواحش او لتهريب البنزين او مخيمات مشبوهة – بالرصاص >>>>>>
    ولا تغفل ايديكم عن السلاح – وتكون دوريات استطلاع منسقة مع الغرفة الامنية بالخصوص .

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