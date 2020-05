الغريفة.. اجتماع لمتابعة التجهيزات الطبية لمكافحة فيروس كورونا

عقد المجلس البلدي الغريفة، الخميس، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة

الطبية الاستشارية واللجنة الفرعية لجائحة فيروس كورونا بالبلدية، بقاعة ديوان المجلس.

وبحسب تدوينة لبلدية الغريفة عبر صفحتها على موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فإن الاجتماع ناقش الاستعدادات والتجهيزات الطبية

المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا في المدينة.

وأضافت البلدية أن الاجتماع عقد بحضور مدير مكتب إدارة الخدمات

الطبية وادي الحياة.

