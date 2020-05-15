رحلتان للخطوط الليبية للعودة بالعالقين من ألمانيا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية عن تسيير رحلتين إلى العاصمة الألمانية برلين يوم الأحد المقبل الموافق السابع عشر من شهر مايو الجاري، وسيكون على متن الطائرتين الركاب الليبيين من المواطنين العالقين في ألمانيا.

ولم توضح شركة الخطوط الليبية عن وجهة رحلتيها في ليبيا وذلك عبر الإعلان الذي نشرته في صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك ، حيث تواصل الشركة تنويهاتها عن الرحلات المخصصة بالعودة بالمواطنين الليبيين العالقين خارج البلاد.

ونشرت الشركة في وقت سابق أمس الخميس جدول مواعيد رحلاتها من وإلى مطار مصراتة الدولي لهذا اليوم الجمعة الموافق الخامس عشر من شهر مايو الجاري على النحو التالي :

مصراتة : اسطنبول LN 192 الإقلاع 13:00 الوصول 16:15

إسطنبول : مصراتة LN 193 الإقلاع 17:30 الوصول 20:45

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية