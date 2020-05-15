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بعد قصف الدجاج والبيض والأغنام.. الطيران المسير التركي يتجه لقصف “الدلاع”

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استهدف الطيران التركي المسير، في وقت سابق من يوم أمس الخميس، “شاحنة دلاع”، وذلك على طريق (الشويرف – الجنوب) ما أدى لتدميرها وإصابة سائقها بحروق ضمن سلسلة ضربات نشر تسجيل تنفيذها بالفيديو حساب ” كلاش التركي”.

وفي نفس السياق، كانت مصادر قد أفادت في تصريحات خاصة لصحيفة «الساعة 24»، في وقت سابق، أن الطيران التركي المسير استهدف صهريج وقود في مدينة الشويرف، جنوب غرب ليبيا، والتي تقع على طريق «مزدة-براك»، فيما لم توضح المصادر حجم الخسائر التي ترتبت على هذا القصف.

وأكدت المصادر أن “سيارة الوقود كانت في طريقها لمدن الغرب التي تعاني من قلة الإمكانيات”، وفي سياق متصل، استهدف الطيران التركي المسير مجددًا شاحنة تحمل أغنام بمنطقة الشويرف.

ومن جانبه، كان الناطق باسم “مليشيات فائز السراج” محمد قنونو، قد اعترف بالجريمة التي ارتكبها الطيران المسير التركي وشنه غارة جوية، استهدفت شاحنة دجاج قادمة من الجنوب قرب بوابة سكريج على طريق «مزدة-نسمة»، زاعمًا لما يسمى بـ” المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب” ونشره عبر صفحته على الـ”فيسبوك” إن “هذه الضربة التركية استهدفت هدفا عسكريا”.

وأضاف «قنونو» أن القصف “طال حافلة بها عسكريين وكذلك شاحنة تقل ما أسماها “معدات لوجستية عسكرية لقوات حفتر” قبل أن يتضح أنها تحمل صناديق دجاج حظائر”.

يشار إلى أن الدفاعات الجوية للقوات المسلحة كانت قد أسقطت الكثير من هذه الطائرات المسيرة قبل تنفيذها عمليات معادية ضد مواقع الجيش الليبي في جنوب طرابلس وشرق مصراتة.

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أغنام الطيران التركي المسير القوات المسلحة شاحنة دلاع

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • اسطوانتي المشروخه التي ما انفك أرددها كلما اتحدث بها مع جلسائي وساحدث بها أحفادي هي أن الهدنه كانت خاطئه وكانت حفره عميقه وقع فيها الجيش ويصعب عليه الآن النهوض من الوقعه والخروج من الحفره فلم تكن للجيش ضربات استباقيه لشحنات قادمه للمليشيات من تركيا وهاهي النتائج أمامكم اصبح جيشكم يتلقي في الضربات بعد ان كان هو الذي يسددها واصبح يقول يا حسرة علي مامضي كنت مسيطر علي الجو والارض دفاعا عن الكرامه والعرض وطائراتي كانت تجوب سماء لقنص الاعداء واليوم ولي عني زمن الانتصارات وحل زمن تلقي الضربات فلم يستوعب علي مايبدو جيشنا الخطر الذي سينتج عن الهدنه او واجهته صعوبه أضطرته لايقاف الحرب وعدم القيام بضربات أستباقيه للشحنات الواصله للمليشيات فعندما تعهدت الرئيس التركي رجب قرد وخان جهارا نهارا بتسليح مليشيات الاجرام في الغرب الليبي وقالت سامد مليشيات الاجرام في الغرب الليبي بمنظومه دفاع جوي واي قطعة سلاح يحتاجونها في حربهم ضد جيش بلادهم الشرعي حاضر ومن عينيا ستصلهم من تركيا وكان علي الجيش حيال هذا الاستعداد التركي لدعم خصومه وكدراسه مستقبيله منه لما سيحدث بعدما يصل الدعم التركي الذي صرح به الرئيس التركي علنا فلم يخدع الرئيس التركي الجيش الليبي بل قال في الاعلام ونفذ علي الارض وبدأت الشحنات تصل تباعا في لحظه كان جيشنا يغط في نوم عميق يقال أنه أسمي نومه ذاك هدنه من طرف واحد وهي كالحب من طرف عواقبه وخيمه ومدمره فذاك عن الحب فماذا الهدنه عندما تكون من طرف واحد فالسؤال هو لما اقحم جيشنا روحه في هدنه كأنه يقصد بها منح المليشيات الارهابيه فرصه للاستقواء عليه وبالفعل منحهم فرصه العمر التي لا يحلم اي فصيل صغير يقاتل جيش كبير وكانت هدنه خرقاء بلهاء يعوزها الرأي السديد وبالفعل استغلتها المليشيات لترتيب بيتها الداخلي واستوردت ما ينقصها من سلاح وعتاد من تركيا فلو كان فيه جيش حقيقي في ليبيا يعتمد علي خبرات ذات كفاءه وقدره علي التخطيط السليم والجيد وأستقراء لما سيحدث عندما يصل الدعم لمليشيات تصرح علنا بأنها سوف تحاربه وبالتأكيد الجيش يدرك ان أي منظومة الدفاع جوي تآتي من بلد المنشأ تآتي مفككه ولا تآتي راكبه بل تآتي اجزاء ثم تُجمّع علي الارض وتكون خطره علي تحرك الطائران الحربي فلو كان الجيش يقصف أي شحنه أثناء وصولها وقبل ما يتعاظم خطرها عليه مثلما فعل من تصرف يقظ وجيد وشجاع حيال طائرة شحن هبطت بالكليه الجويه بمصراته وكانت محمله باسلحه تركيه مدفوعة الثمن من قطر وقادمه لدعم المليشيات الارهابيه فقام بقصفها وجعلها رماد تذروه الرياح ولكن تلك الفعله لم يكررها رغم انها كانت دقيقه وناجحه حتي ان وزيرة الدفاع الايطاليه قالت رغم ان الطائره المقصوفه تبعد مئتان متر عن جنودنا في مصراته إلا أنه لم يصاب أي جندي من جراء القصف

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  • لماذا لم يخرج قنونو ويقول ان سلاحه النونو قصف شاحنة تحمل قنابل نووية خضراء

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