الخارجية الألمانية تعرب عن قلقها إزاء التصعيد العسكري في ليبيا

أعربت وزارة الخارجية الألمانية ، أمس الخميس عن قلقها إزاء التصعيد في ليبيا.

وأكد وزير

الخارجية هايكو ماس أن هدف المجتمع الدولي لا يزال تحقيق هدنة طويلة الأمد في ليبيا

وتسوية سياسية للنزاع فيه.

وأضاف ماس في أعقاب المباحثات مع نظيريه الفرنسي

والإيطالي والمفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن

بلاده تتابع بقلق تصعيد العمليات العسكرية في ليبيا وندين بشدة الهجمات الأخيرة

على وسط طرابلس ومطارها وزيادة عدد الضحايا بين المدنيين.

وأوضح أن أطراف النزاع لا تزال مقتنعة بكسب

النزاع عسكريا بدلا من وقف إطلاق النار، مشيرا إلى مساهمة االجهات الخارجية الداعمة لكل طرف في

تأجيج ذلك من خلال مواصلة انتهاك الحظر الأممي على توريد السلاح”.

وأكد ماس

استمرار العملية التي انطلقت خلال مؤتمر برلين في يناير الماضي، مضيفا أن الهدف لا

يزال هدنة ثابتة وتسوية سياسية بمشاركة جميع فئات المجتمع الليبي مع الحفاظ على

وحدة أراضي ليبيا.

وشدد على أهمية

استئناف عمل الآليات الليبية – الليبية للحوار، التي تعتبر جزءا من عملية برلين

برعاية البعثة الأممية في ليبيا.

وأشار إلى أن

اللجنة التي تم تشكيلها خلال مؤتمر برلين عقدت اجتماعا جديدا برعاية البعثة

الأممية في إيطاليا يوم الأربعاء الماضي، وأن فرق الخبراء بدأت بالعمل أيضا.

وأعرب الوزير عن

قناعته بأن بعثة “إيريني” الأوروبية ستساهم في تطبيق الحظر على توريد

الأسلحة.

كما دعا هايكو

ماس للإسراع بتعيين مبعوث خاص جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا، مشيرا إلى أهمية

الحفاظ على جميع المشاركين في عملية السلام وتذكيرهم بتعهداتهم التي قطعوها على

أنفسهم أثناء مؤتمر برلين.

