موسكو: واشنطن لم ترد على اقتراح لافروف بشأن حوار حول ليبيا على مستوى الخبراء

أكدت وزارة

الخارجية الروسية، أمس الخميس أن الولايات المتحدة لم تصدر أي رد على اقتراح

الوزير الروسي، سيرغي لافروف، بشأن بناء حوار بين البلدين حول ليبيا على مستوى الخبراء.

وأكدت الوزارة

عبر موقعها الإلكتروني أن لافروف وجّه إلى الجانب الأمريكي، أثناء زيارة عمل قام

بها إلى واشنطن، في ديسمبر الماضي، اقتراحا ببناء حوار بين خبراء البلدين حول مجمل

المواضيع ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتسوية الأزمة الليبية.

وأشارت الوزارة

إلى أن موسكو لم تسمع ردا واضحا من الجانب الأمريكي حتى الآن.

وأعربت الوزارة

عن أمل روسيا ألا تتهما الولايات المتحدة باستغلال

نزاعات إقليمية لصون مصالحها السياسية والاقتصادية الضيقة وتخريب عملية السلام في

ليبيا، كما جرى من الجانب الأمريكي في وقت

سابق.

وأشارت الخارجية

الروسية إلى أن هذا الاتهام يبعث على الحيرة ويبدو متحيزا ومتهاونا مع الآداب

الدبلوماسية الأساسية، بحسب تعبيرها.

