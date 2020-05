مصر تؤكد على ضرورة وقف التدخلات الخارجية والقضاء على التنظيمات الإرهابية بليبيا

طالبت وزارة

الخارجية المصرية أمس الخميس الاتحاد الأوروبي بتكثيف جهوده لوقف التدخلات

الخارجية في ليبيا والقضاء على التنظيمات الإرهابية فيها.

وبحسب ما نشرته

الوزارة على موقع “فيسبوك” فقد أكد وزير الخارجية سامح شكري أكد خلال اتصال

هاتفي مع إيفاريست بارتولو، وزير الشئون

الخارجية والأوروبية بجمهورية مالطا على ضرورة التوصل لحل شامل ومستدام للأزمة

الليبية بما يحقق تطلعات الشعب الليبي.

وأضاف شكري أنه

من الضروري التصدي للأطراف الداعمة للتنظيمات الإرهابية في ليبيا تجنباً للتداعيات

السلبية الخطيرة على أمن واستقرار ليبيا وكذلك شرق المتوسط.

