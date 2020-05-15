“أوحيدة”: خلافات المليشيات و”باشاغا” و”السراج” حديث عبثي فكلهم ينفذون أوامر تركيا

وصف علي أوحيدة الصحفي الليبي المستقل المقيم في بروكسل ببلجيكا، الخلافات التي تحدث بين المليشيات والنواصي والردع، وأخرى بين “باشاغا” و”السراج” بالحديث العبثي، مؤكدا أنهم جميعا ينفذون أوامر تركيا.

وقال “أوحيدة” في تغريدة له على صفحته بموقع “تويتر”: “الحديث عن خلافات بين المليشيات ،، بين النواصي والردع ،، بين باشاغا والسراج ،، وبين الكبير والسراج ،،،،، بين فلان وعلان الخ ،، هو حديث عبثي.. الجميع ينفذون بالفعل أوامر تركيا بحذافيرها،، انه ثمن تجنبيهم جهنم وبئس المصير #ليبيا”.

وفي تغريدة أخرى لـ”أوحيدة”، استنكر فيها خطابات المسؤولين في طرابلس من داعمي “السراج”، والتي عادة ما تبدأ بالشكر لتركيا ثم يهاجم فيها أتباع “السراج” من يريدون شتمه أو سبه.

وأوضح “أوحيدة” في تغريدته بقوله: “هل لاحظتم ان كل مسؤول ومهما كان في طرابلس عندما يتحدث يبدأ بشكر تركيا ثم ينطلق … يشتم من يريد ،،ويهاجم من يريد ويبيع ما يريد #ليبيا”.