اخبار ليبيا الان

“أوحيدة”: خلافات المليشيات و”باشاغا” و”السراج” حديث عبثي فكلهم ينفذون أوامر تركيا

تم النشر منذُ 5 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصف علي أوحيدة الصحفي الليبي المستقل المقيم في بروكسل ببلجيكا، الخلافات التي تحدث بين المليشيات والنواصي والردع، وأخرى بين “باشاغا” و”السراج” بالحديث العبثي، مؤكدا أنهم جميعا ينفذون أوامر تركيا.

وقال “أوحيدة” في تغريدة له على صفحته بموقع “تويتر”: “الحديث  عن خلافات بين المليشيات  ،، بين النواصي  والردع  ،، بين باشاغا  والسراج ،، وبين الكبير والسراج   ،،،،، بين فلان وعلان  الخ ،،  هو حديث عبثي..  الجميع  ينفذون بالفعل أوامر تركيا  بحذافيرها،، انه ثمن تجنبيهم  جهنم وبئس المصير  #ليبيا”.

وفي تغريدة أخرى لـ”أوحيدة”، استنكر فيها خطابات المسؤولين في طرابلس من داعمي “السراج”، والتي عادة ما تبدأ بالشكر لتركيا ثم يهاجم فيها أتباع “السراج” من يريدون شتمه أو سبه.

وأوضح “أوحيدة” في تغريدته بقوله: “هل لاحظتم ان كل مسؤول ومهما كان  في طرابلس عندما يتحدث يبدأ بشكر تركيا ثم ينطلق  … يشتم من يريد  ،،ويهاجم من يريد  ويبيع ما يريد  #ليبيا”.

الوسوم

السراج باشاغا تركيا خلافات علي أوحيدة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الوقت ليس فى صالح هؤلاء المجرمين مع نفاذ الاحتياطى النقدى وشفط الوديعة الليبية فى تركيا فاردوغان يتسول الان مع انهيار اقتصاده ويطلب اموال من قطر ونسى ان قطر حصلت على قروض رغم انها تضع وديعة عند اردوغان تبخرت ايضا ومطلوب من اردوغان سداد ديون 120 مليار دولار هذا العام من اين وكذلك السراج وعصابته بعد حرمانهم من عائدات النفط وخفض المرتبات سيرى ثورة جياع فى طرابلس ومصراته واتمنى من الجيش الوطنى تصدير النفط الى دول تعترف بالحكومة المؤقتة مثل اليونان او عقد صفقة نفطية مع فرنسا التى تملك حق النقض بمجلس الامن ولا يستطيع احد ان يحاسبها اصلا

    رد